На горнолыжном курорте в Австрии загорелся старинный поезд

Мурау, Австрия, , 08:40 — REGNUM В австрийской земле Штирия на узкоколейной железной дороге «Муртальбан» произошел пожар в старинном поезде. 150 человек, в основном посетители лыжного курорта Крайшберг, были вовремя эвакуированы, пишет газета Kronen Zeitung.

Пожар начался 14 января около 17 часов по местному времени. Машинист обнаружил возгорание кабеля и немедленно начал эвакуацию. Никто из пассажиров не пострадал, однако огонь полностью уничтожил локомотив.

«Муртальбан» — железная дорога с шириной колеи 760 мм, соединяющая Штирию и Зальцбург. По ней ходят старинные поезда. Это популярный среди туристов и горнолыжников маршрут.