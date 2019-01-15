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На горнолыжном курорте в Австрии загорелся старинный поезд

Происшествия

Пожар полностью уничтожил локомотив старинного поезда

Мурау, Австрия, 15 января 2019, 08:40 — REGNUM  В австрийской земле Штирия на узкоколейной железной дороге «Муртальбан» произошел пожар в старинном поезде. 150 человек, в основном посетители лыжного курорта Крайшберг, были вовремя эвакуированы, пишет газета Kronen Zeitung.

Пожар начался 14 января около 17 часов по местному времени. Машинист обнаружил возгорание кабеля и немедленно начал эвакуацию. Никто из пассажиров не пострадал, однако огонь полностью уничтожил локомотив.

«Муртальбан» — железная дорога с шириной колеи 760 мм, соединяющая Штирию и Зальцбург. По ней ходят старинные поезда. Это популярный среди туристов и горнолыжников маршрут.

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