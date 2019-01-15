В Петербурге восстановили теплоснабжение после аварии в Приморском районе

Санкт-Петербург, , 08:29 — REGNUM Ремонтные бригады починили трубопровод диаметром 600 мм, при прорыве которого 14 июня в Приморском районе Санкт-Петербурга пострадали 10 квартир многоэтажного дома на Шуваловском проспекте и шесть припаркованных машин.

Специалисты ГУП «ТЭК СПб» заменили 13 метров трубопровода. Сварочные работы были завершены к двум часам ночи 15 января, а в 05:30 все потребители переведены с резервной схемы теплоснабжения на штатную, сообщили в пресс-службе предприятия.

Работы, в которых принимали участие 14 сотрудников ремонтно-восстановительных бригад и восемь единиц спецтехники, проведены раньше нормативного срока.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате дефекта трубопровода в воздух поднялся мощный фонтан горячей воды с грязью. Он попал на фасад дома 59 корп.1 по Шуваловскому проспекту, через форточки и балконы вода попала в десять квартир. Были повреждены два стекла в окнах, поцарапаны шесть припаркованных автомобилей. Владельцы поврежденного имущества получат страховые выплаты. Люди не пострадали.

В зону ограничения теплоснабжения на время восстановительных работ попали 75 жилых зданий. Теплоснабжение 40 домов было переведено на пониженные параметры, 35 домов были запитаны по резервной схеме. Горячее водоснабжение подавалось по резервной схеме в полном объеме.

Как рассказали в ГУП «ТЭК СПб», трубопровод проложен в 1992 году, срок его эксплуатации продлен до 2020 года. Реконструкция запланирована на 2021−2022 годы.

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