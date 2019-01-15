В Зимбабве произошли столкновения митингующих с полицией

Хараре, , 08:25 — REGNUM Полиция Зимбабве использовала слезоточивый газ в ходе ожесточенных столкновений с митингующими, выступившими против повышения цен на топливо. Об этом сообщает The Guardian Africa.

Столкновения с полицией произошли в столице Зимбабве, Хараре, а также на юге страны, в городе Булавайо. Полиция пыталась противостоять группам молодых людей, которые воздвигли баррикады на улицах и разгромили магазины.

Другие протестующие заблокировали автодороги и пытались уговорить представителей компаний, которые не приостановили свою работу, присоединиться к забастовке.

По сообщениям очевидцев, в бедных районах Мабвуку четверо мирных граждан были ранены полицией. Одним из поводов забастовки стало решение правительства от 12 января о подъеме цен на топливо на 150%.

Главная оппозиционная партия «Движение за демократические перемены» (MDC) призвала протестующих к миру и прекращению забастовки в солидарность с мирными гражданами по всей стране.

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