Три человека пострадали при хлопке газа в Брянской области

Брянск, , 08:00 — REGNUM Взрыв газовоздушной смеси произошел в селе Симонтовка Мглинского района Брянской области. Об этом 15 января сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение об инциденте в частном доме на улице Чернобыльской поступило в экстренные службы в 01:45. Спустя 10 минут на место прибыли пожарные. Возгорания после хлопка не произошло, в доме зафиксированы повреждения.

В районной ЕДДС уточнили, что пострадали трое взрослых людей. Они госпитализированы и находятся в состоянии средней тяжести. Утечка произошла из установленного в доме баллона с газом, причина хлопка выясняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января взрыв бытового газа произошел в городе Шахты Ростовской области. Погиб один человек.

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