В Канаде после отравления угарным газом госпитализировали 35 детей

Монреаль, Канада, , 07:50 — REGNUM В канадском городе Монреаль (провинция Квебек) в результате отравления угарным газом были госпитализировали 35 учеников и восемь сотрудников одной из начальных школ, сообщает CTV.

По данным телеканала, причиной распространения газа стала неисправность в системе отопления здания школы. Состояние всех госпитализированных врачи оценивают как стабильное. Всего было эвакуировано порядка 300 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Казахстане из-за неисправности печного отопления на твердом топливе угарным газом отравились две женщины и трое детей 2014, 2015 и 2017 годов рождения, все они были госпитализированы в больницу.

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