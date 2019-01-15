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В Канаде после отравления угарным газом госпитализировали 35 детей

Происшествия

Их состояние оценивается как стабильное

В Канаде после отравления угарным газом госпитализировали 35 детей
Иллюстрация: Pixabay.com
Скорая помощь

Монреаль, Канада, 15 января 2019, 07:50 — REGNUM  В канадском городе Монреаль (провинция Квебек) в результате отравления угарным газом были госпитализировали 35 учеников и восемь сотрудников одной из начальных школ, сообщает CTV.

По данным телеканала, причиной распространения газа стала неисправность в системе отопления здания школы. Состояние всех госпитализированных врачи оценивают как стабильное. Всего было эвакуировано порядка 300 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Казахстане из-за неисправности печного отопления на твердом топливе угарным газом отравились две женщины и трое детей 2014, 2015 и 2017 годов рождения, все они были госпитализированы в больницу.

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Отравления угарным газом
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