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ЛНР: ВСУ за сутки нарушили режим прекращения огня пять раз

Происшествия

Информация о последствиях обстрелов уточняется

Луганск, 15 января 2019, 07:27 — REGNUM  За минувшие сутки украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, заявили в Народной милиции ЛНР, сообщил 15 января официальный сайт оборонного ведомства.

Вооружённые формирования Украины обстреляли позиции защитников ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Голубовское, Калиновка и Первомайск.

По Голубовскому ВСУ выпустили семь мин калибра 82 мм со стороны населённого пункта Новотошковское.

Калиновку обстреляли дважды со стороны села Луганское — украинские силовики выпустили четыре мины калибра 120-мм и пять мин калибра 82-мм, а также применили вооружение БМП.

ВСУ дважды открывали огонь по Первомайску со стороны Попасной. Украинские боевики также применили 82-мм миномёты, гранатомёты АГС и СПГ, крупнокалиберное стрелковое оружие.

Данные о потерях и разрушениях уточняются. Напомним, сутками ранее ВСУ четыре раза обстреляли территорию ЛНР.

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Отметим, согласно Минским соглашениям, подписанным Украиной в феврале 2015 года, использование артиллерии калибра более 100 мм в Донбассе запрещено, однако ВСУ продолжают систематически нарушать договорённости, применяя крупнокалиберные 120-мм миномёты.

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Война в Донбассе
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