Второй погибший обнаружен на месте взрыва в ростовском городе Шахты

Ростов-на-Дону, , 07:18 — REGNUM В Ростовской области в городе Шахты, где 14 января из-за взрыва бытового газа частично обрушились два верхних этажа девятиэтажного жилого дома по улице Хабарова, обнаружено тело ещё одного погибшего. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

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Ещё одна жертва трагедии — женщина. Предположительно, она проживала в квартире номер 72, пишет ТАСС. Ранее сообщалось о двух погибших — женщине (жительнице квартиры, в которой произошёл взрыв) и ребёнке. Однако информация о гибели несовершеннолетнего не подтвердилась. В настоящее время судьба трёх человек остаётся неизвестной.

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Взрыв в Шахтах: пострадавшего ребёнка доставили в Ростов-на-Дону

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа в девятиэтажном жилом доме в городе Шахты произошёл утром 14 января. В результате были частично разрушены два верхних этажа, пострадали четыре квартиры, в которых проживало 12 человек. Из-под завалов спасены семь жильцов. 160 человек эвакуированы. Жильцов разместили в гостинице города. Параллельно ведётся подбор жилья для тех, чьи квартиры непригодны для дальнейшей эксплуатации.

В городе действует режим ЧС и работает оперативный штаб. Пострадавшим местные власти обещали оказать всю необходимую помощь. Также в случае необходимости им будет оказана и финансовая поддержка по линии федерального правительства. Такое распоряжение рад премьер-министр Дмитрий Медведев.

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