В Томской области многодетным семьям выдали участки в запретной зоне

Томск, , 06:34 — REGNUM Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации Томского района Томской области при выделении земельных участков семьям с детьми-инвалидами и многодетным семьям. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном следственном управлении СКР.

По предварительным данным ведомства, с августа по сентябрь 2018 года должностные лица администрации Томского района передали в аренду указанным семьям земельные участки с ограниченным режимом пользования. Уточняется, что на этих территориях имеется охранная зона волоконно-оптической линии связи ОАО «Мегафон».

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Напомним, СУ СКР по Томской области объявило о проверке по факту ненадлежащего исполнения сотрудниками администрации Томского района своих служебных обязанностей при выделении участков многодетным семьям в конце ноября 2018 года. Тогда уточнялось, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ещё более возмутительную ситуацию попали многодетные семьи в Пермском крае в 2017 году. Тогда стало известно, что 88 многодетных семей региона получили земельные участки на свалке.

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