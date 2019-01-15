Паромное сообщение с Сахалином закрыли из-за непогоды

Холмск, Сахалинская область, , 04:56 — REGNUM Паромное сообщение острова Сахалин с материком закрылось с 12 часов по местному времени (04:00 по московскому), сообщил замдиректора АО «ТЭК Дальтранссервис» Геннадий Котликов.

Сообщается, что причиной закрытия паромной переправы стал циклон в Татарском проливе. На время циклона паромы будут находиться на рейде порта Ванино (Хабаровский край). Паромное сообщение с Сахалином вновь откроется не раньше 17 января.

«Это будет зависеть от улучшения или ухудшения погодных условий», — приводит слова Котликова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября 2018 года паромная переправа, соединяющая Сахалин и материк, приостанавливала работу из-за тайфуна «Джеби». Переправу закрывали на два дня до улучшения погодных условий.

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