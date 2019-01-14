Пострадавшая в драке школьников учительница в Сызрани не имеет претензий

Самара, , 23:51 — REGNUM Получившая травму в ходе конфликта учеников 26-летняя учительница физкультуры в одной из школ Сызрани просит прекратить полицейскую проверку, которая проводится после происшествия. Об этом заявил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Самарской области Сергей Гольдштейн.

Он рассказал, что во время опроса женщина обратилась к правоохранителям с просьбой прекратить проверку по факту своего обращения в медицинскую организацию.

«Она ни к кому претензий не имеет», — цитирует представителя министерства издание «Самара online».

Однако он добавил, что проверка все равно будет проведена в полном объеме. Позже по результатам выяснения обстоятельств инцидента будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, педагог получила травмы в результате конфликта с одним из учеников своей же школы. Предварительно сообщалось, что учительница увидела драку двух учеников и заступилась за одного из них. В результате женщина получила удар в лицо.

Она была госпитализирована с диагнозом «сотрясение мозга». В рамках полицейской проверки с участниками драки и их родителями работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Ситуацию поставили на контроль в министерстве образования Самарской области.

Губернатор региона Дмитрий Азаров поговорил по телефону с пострадавшей учительницей. Она сообщила главе региона, что получила «случайный удар».

Азаров поблагодарил молодого педагога за смелость, поскольку она своими действиями защитила детей от серьезных травм.

«Каждый учитель должен чувствовать себя защищенным. Министерству образования Самарской области необходимо приложить для этого дополнительные усилия», — подчеркнул губернатор.

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