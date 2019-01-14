«Заминировавшего» аэропорты и Госдуму террориста задержали в Татарии

Казань, , 23:03 — REGNUM Телефонного террориста, сообщившего о ложном минировании аэропортов «Домодедово», «Внуково» и «Шереметьево», а также здания Государственной думы, задержали. По данным источника в экстренных службах, звонки были произведены с территории Татарии.

Личность звонившего была установлена, он является жителем республики. После этого его сразу задержали. Мужчина психически нездоров, состоит на учете в психоневрологическом диспансере, неоднократно проходил лечение в психиатрическом стационаре.

По словам источника, мужчина известен сотрудникам местных правоохранительных органов в связи со своим неадекватным поведением, сообщает Интерфакс.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, полиция получила анонимный сигнал о минировании таких воздушных гаваней, как «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский».

В пресс-службе «Внуково» подтвердили, что в помещениях аэровокзала проводятся мероприятия по поиску взрывного устройства. В то же время эвакуировать персонал и посетителей аэропорта не планировалось.

Также сообщения о якобы минировании подтвердили в аэропорту «Домодедово».

Напомним, что 11 января был задержан мужчина, сообщивший о лжеминировании здания Павелецкого вокзала.

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