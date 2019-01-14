В Запорожской области разоблачили группу торговцев марихуаной

Киев, , 23:24 — REGNUM Группу наркоторговцев из восьми человек разоблачила служба безопасности Украины (СБУ), заявил глава пресс-службы СБУ в Запорожской области Сергей Левченко, сообщает 14 января УНИАН.

По его словам, двое жителей Киева и шесть жителей Запорожской области занимались распространением наркотиков, продавая их в страны ЕС и Россию. Наркодилеры выращивали наркосодержащие растения и делали из них элитные сорта марихуаны. В результате 15 проведенных обысков сотрудники СБУ изъяли почти 20 кг наркотиков, кусты конопли, лабораторное оборудование, оружие и $30 тыс. Стоимость изъятого составила почти 3 млн гривен ($110 тыс.).

Тем не менее пока ни один преступник не был задержан.

Напомним, ранее в Киеве была задержана группа наркоторговцев из девяти человек, которые в двух нарколабораториях производили наркотики и продавали их.