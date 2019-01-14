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По факту сожжения российского флага в Мордовии возбуждено уголовное дело

Происшествия

Опрошенные студентки в статусе подозреваемых пока не проходят

Саранск, 14 января 2019, 20:32 — REGNUM  После инцидента с сожжением российского флага, опубликованного в соцсетях, а затем удаленного из общего доступа, и последующей полицейской проверки возбуждено уголовное дело. Причем ранее доставленные в отделение полиции студентки в статусе подозреваемых по этому делу не проходят.

«Ведутся проверки», — цитирует представителя пресс-службы МВД Мордовии «Интерфакс-Поволжье».

Сотрудник ведомства уточнил, что дело возбуждено по ст. 329 УК РФ («Надругательство над государственным гербом РФ или государственным флагом РФ»).

Обе студентки допрошены, с них взято обязательство о явке.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 13 января одна из жительниц Саранска разместила в Instagram видео, на котором они с подругой сжигают российский флаг. После того как в интернете поднялась буря негодования, произошедшим заинтересовались в полиции, а ролик акта вандализма был удален из общего доступа.

Девушек, которые являются героинями на видеозаписи, доставили в полицию для дачи показаний. Известно, что они обе — студентки в возрасте 21 года и 22 лет.

В соцсетях после публикации видео началась настоящая травля участниц инцидента.

Читайте ранее в этом сюжете: В Саранске проверяют видео сожжения флага России

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Вандализм
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