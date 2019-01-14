В Латвии изъяли крупнейшую в истории партию наркотиков

Рига, , 19:56 — REGNUM Полиция Латвии сегодня, 14 января, объявила об изъятии самой крупной в истории страны партии наркотиков — двух тонн кокаина, стоимость которого на чёрном рынке превышает 300 млн евро. Подробности приводит латвийское новостное агентство LETA. Наркотики изъяты в результате международной спецоперации. При этом эквадорское издание El Comercio отмечает, что во время двух операций в Латвии и в Тихом океане изъято около 3 тонн кокаина гидрохлорида и задержаны шесть человек, которые подозреваются в контрабанде наркотиков.

Задержания в Латвии прошли 8 января. Операция получила кодовое название TNT. Были задержаны пять лиц, наркотики обнаружены в одном из хозяйств в сельской местности. Среди задержанных владелец фермы, два человека, которые прибыли за наркотиками, и два человека, которые охраняли груз, сообщает El Comercio.

Агентство LETA в свою очередь отмечает, что кокаин не является популярным наркотиком в Латвии, в 2018 году в стране было суммарно изъято всего 4 кг наркотиков. При этом для рынка какой страны был подготовлен кокаин, не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, контрабанда кокаина в Россию в том числе проходит и через страны Прибалтики. Так, в 2017 году в Литве также была изъята рекордная для Литвы партия кокаина. Клайпедская территориальная таможня тогда объявила о задержании одного из крупнейших контрабандных грузов в истории Литвы. Стоимость наркотиков оценили в 49 млн евро. В прибывших из Эквадора товарах сотрудники Криминальной службы таможни и Клайпедской территориальной таможни обнаружили тайники с контрабандой кокаина весом более 600 кг. Следы получателя ведут в Россию, отметили в таможне.

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