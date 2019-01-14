Костромича обвиняют в продаже наркотиков на 1 млн рублей

Кострома, , 19:41 — REGNUM 19-летнего костормича обвиняют в продаже наркотиков на более одного миллиона 200 тысяч рублей, сообщает областное управление МВД. Обвиняемый стал фигурантом уголовных дел, возбужденных по фактам хранения, перевозки и сбыта наркотиков, проводится расследование.

По данным следствия, костромич организовал бизнес по продаже наркотиков в 2017 году. Проработав закладчиком в нескольких интернет-магазинах, он открыл свой портал по распространению запрещенных веществ.

«Клиентам, в число которых входили только проверенные люди, дилер предлагал более 25 видов наркотических средств. Когда объемы продаж выросли, организатор нанял для доставки и распространения зелья своих друзей. В рамках прошедших обысков у всех членов группы полицейские обнаружили более 1,2 кг наркотиков», — отмечают в пресс-службе МВД.

Деньги от продажи наркотиков костромич переводил в биткоины, которые затем обналичивал через on-line биржи. По данным следователей, «всего за время работы магазина злоумышленник вывел из тени более 1 миллиона 200 тысяч рублей».

В отношении подозреваемого возбуждено очередное уголовное дело за легализацию денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.