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Подозреваемый в убийстве мэра Гданьска не признаёт своей вины

Происшествия

Мэр Гданьска Павел Адамович скончался после нападения на него мужчины с ножом

Гданьск, Польша, 14 января 2019, 19:26 — REGNUM  Мужчина, подозреваемый в убийстве мэра польского города Гданьска Павла Адамовича, в ходе допроса не признал своей вины. Об этом сообщила журналистам 14 января представитель городской прокуратуры Гражина Ваврынюк.

По её словам, подозреваемому была изменена инкриминируемая статья с «Покушения на убийства» на «Убийство». Прокуратура направила в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, 53-летний Павел Адамович скончался сегодня в больнице после того, как накануне неизвестный нанёс ему несколько ножевых ранений во время благотворительного концерта в Гданьске.

По свидетельствам очевидцев, перед нападением мужчина кричал о том, что был приговорён к пяти годам тюрьмы, будучи невиновным. Известно, что нападавший, 27-летний житель Гданьска, ранее был осуждён за ограбление банка и несколько недель назад вышел на свободу.

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Политические убийства
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