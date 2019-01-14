Подозреваемый в убийстве мэра Гданьска не признаёт своей вины

Гданьск, Польша, , 19:26 — REGNUM Мужчина, подозреваемый в убийстве мэра польского города Гданьска Павла Адамовича, в ходе допроса не признал своей вины. Об этом сообщила журналистам 14 января представитель городской прокуратуры Гражина Ваврынюк.

По её словам, подозреваемому была изменена инкриминируемая статья с «Покушения на убийства» на «Убийство». Прокуратура направила в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, 53-летний Павел Адамович скончался сегодня в больнице после того, как накануне неизвестный нанёс ему несколько ножевых ранений во время благотворительного концерта в Гданьске.

По свидетельствам очевидцев, перед нападением мужчина кричал о том, что был приговорён к пяти годам тюрьмы, будучи невиновным. Известно, что нападавший, 27-летний житель Гданьска, ранее был осуждён за ограбление банка и несколько недель назад вышел на свободу.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Польши об убийстве мэра Гданьска: «Мы не должны мириться с этим»