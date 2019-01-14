В Киево-Печерской лавре произошёл пожар

Киев, , 18:55 — REGNUM На территории Киево-Печерской лавры вечером 14 января произошёл пожар, передаёт УНИАН.

Как сообщается, на место прибыли сотрудники пожарной службы. По предварительным данным, возгорание произошло в здании лабораторного корпуса.

Очевидцы публикуют в социальных сетях фото и видео с места происшествия, на которых видно, что густой белый дым окутал храм до самого купола и распространяется по территории.

Информации о возможных пострадавших на данный момент не поступало. Подробности произошедшего уточняются.