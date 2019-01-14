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В Киево-Печерской лавре произошёл пожар

Происшествия

По предварительным данным, пожар возник в принадлежащем лавре лабораторном корпусе

Киев, 14 января 2019, 18:55 — REGNUM  На территории Киево-Печерской лавры вечером 14 января произошёл пожар, передаёт УНИАН.

Как сообщается, на место прибыли сотрудники пожарной службы. По предварительным данным, возгорание произошло в здании лабораторного корпуса.

Очевидцы публикуют в социальных сетях фото и видео с места происшествия, на которых видно, что густой белый дым окутал храм до самого купола и распространяется по территории.

Информации о возможных пострадавших на данный момент не поступало. Подробности произошедшего уточняются.

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Пожары в многоэтажных зданиях
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