Названа причина пожара на нефтеперерабатывающем заводе на Ставрополье

Ставрополь, , 17:49 — REGNUM Несоблюдение техники безопасности, по предварительным данным, стало причиной пожара на нефтеперерабатывающем заводе «Шигл» в Новопавловске Ставропольского края 13 января. Ситуация обсуждалась на еженедельном совещании у губернатора, сообщила пресс-служба правительства области.

Как было заявлено, по предварительным данным, причиной трагедии послужило несоблюдение техники безопасности. Сейчас на предприятии продолжаются проверки. В правительстве края обещают контролировать ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 13 января на НПЗ в Новопавловске при сливе остаточного топлива из цистерны произошло возгорание нефтепродуктов. В результате пожара пострадали пять работников завода — все они получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы.

Тем временем, сегодня, 14 января, стало известно о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах»).

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