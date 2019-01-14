В Калуге вечер за бутылкой закончился пожаром и гибелью 45-летнего мужчины

Калуга, , 17:39 — REGNUM Пожар в дачном доме произошел в СНТ «Строитель-2» на Правобережье Калуги в ночь на 14 января 2019 года. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СК России по Калужской области Павел Мельников, в результате пожара погиб мужчина.

По предварительным данным, двое мужчин и двое женщин собрались в дачном доме, где распивали спиртное. Дом в связи с неуплатой коммунальных платежей был обесточен. Сразу после начала возгорания женщинам и одному мужчине удалось спастись. Второй мужчина, которому предположительно 45 лет, погиб.

Следователи совместно с сотрудниками Главного управления МЧС по Калужской области провели осмотр места происшествия, причина пожара и все обстоятельства происшествия устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в частном доме произошел в поселке Полотняный Завод Калужской области в ночь на 11 января 2019 года. В результате пожара погибла проживавшая в доме женщина 1937 года рождения. По предварительным данным, очаг возгорания находился у газовой плиты, ручка одной из конфорок находилась во включенном состоянии. Видимых телесных повреждений криминального характера на теле погибшей не имеется.

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