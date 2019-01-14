Понедельник, 14 Января 2019 года
17:39:06 МСК

В Калуге вечер за бутылкой закончился пожаром и гибелью 45-летнего мужчины

Происшествия

Дачный дом был обесточен из-за долгов

Калуга, 14 января 2019, 17:39 — REGNUM  Пожар в дачном доме произошел в СНТ «Строитель-2» на Правобережье Калуги в ночь на 14 января 2019 года. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СК России по Калужской области Павел Мельников, в результате пожара погиб мужчина.

По предварительным данным, двое мужчин и двое женщин собрались в дачном доме, где распивали спиртное. Дом в связи с неуплатой коммунальных платежей был обесточен. Сразу после начала возгорания женщинам и одному мужчине удалось спастись. Второй мужчина, которому предположительно 45 лет, погиб.

Следователи совместно с сотрудниками Главного управления МЧС по Калужской области провели осмотр места происшествия, причина пожара и все обстоятельства происшествия устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в частном доме произошел в поселке Полотняный Завод Калужской области в ночь на 11 января 2019 года. В результате пожара погибла проживавшая в доме женщина 1937 года рождения. По предварительным данным, очаг возгорания находился у газовой плиты, ручка одной из конфорок находилась во включенном состоянии. Видимых телесных повреждений криминального характера на теле погибшей не имеется.

Читайте ранее в этом сюжете: В калужском посёлке Полотняный Завод на пожаре погибла 82-летняя женщина

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в жилых домах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить