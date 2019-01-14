Возможна коррупция: как тюменский чиновник слетал по грибы

Тюмень, , 17:10 — REGNUM Крушение самолета-амфибии СК 12 «Орион» в августе 2018 года повлекло за собой массу следственных проверок. Само крушение принесло материальный ущерб лишь владельцу легкомоторного воздушного судна — тюменскому чиновнику. В территориальные органы СКР направлены материалы для оценки коррупционной составляющей, сообщил на пресс-конференции 14 января 2019 года руководитель Уральского СУ на транспорте СКР Пётр Решетников.

Как сообщало ранее Уральское СУ СКР на транспорте, 29 августа директор МКУ «Комитет по информатизации города Тюмени» Игорь Кравченко неудачно слетал за грибами на озеро Летнее, расположенное в Тюменской области. Во время приводнения принадлежащий ему самолет-амфибия СК 12 «Орион» ударился о воду, перевернулся и частично разрушился. Сам чиновник не пострадал.

Проверка показала, что гидросамолет был зарегистрирован должным образом, прошёл предполетный досмотр и был заправлен качественным топливом, заявил Пётр Решетников. Вероятной причиной крушения легкомоторного судна стала ошибка пилота. Ущерб, нанесённый судну владельцем был оценён в 100 тыс. рублей. Поэтому в возбуждении дела по ст. 238 УК РФ в части оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, отказано.

Однако в декларации о доходах Игоря Кравченко за 2017 год, где указаны мотоциклы, три автомобиля и водный транспорт, гидросамолёт не числится. Возможно, это новое приобретение. А на сайте производителя СК12 «Орион» указана базовая цена воздушного судна в 15 млн рублей.

«Материалы в части возможности приобретения судна нами выделены, направлены в территориальные органы для дачи оценки возможной коррупционной составляющей», — отметил движение материалов дела руководитель Уральского СУ на транспорте СКР Пётр Решетников.