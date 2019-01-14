В Харькове избили одного из руководителей компании «Харьковоблэнерго»

Харьков, Украина, , 16:54 — REGNUM В Харькове 12 января неизвестные жестоко избили заместителя генерального директора по экономике и инвестициям АО «Харьковоблэнерго» Дмитрия Исаева, сообщил 14 января местный ресурс «Kharkiv Today».

Двое в масках дождались жертву в подъезде дома, затем один из них ударил Исаева по голове кирпичом, а второй несколько раз ударил ножом.

Потерпевший находится в больнице в тяжёлом состоянии.

В полиции отметили, что никаких угроз Дмитрию Исаеву не поступало, возможно его перепутали с другим человеком, который также живёт в этом доме. По словам полицейских, ему многократно угрожали и жгли автомобили.

Напомним, 7 января во Львове мужчина напал и избил почётного консула Бельгии Ярослава Гарцулу. Пострадавший получил сотрясение мозга и ушиб уха.

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