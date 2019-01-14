Понедельник, 14 Января 2019 года
16:24:18 МСК

Экстремиста из Киргизии задержали смоленские пограничники

Происшествия

Мужчина, которого разыскивают в Узбекистане, пытался проникнуть в Россию через Белоруссию

Смоленск, 14 января 2019, 16:24 — REGNUM  Иностранца, числящегося в розыске на территории Республики Узбекистан по обвинению в экстремизме, задержали смоленские пограничники. Сам подозреваемый — гражданин Киргизии, в Россию он пытался попасть на автомобиле через белорусско-российскую границу.

«В ходе проведения проверки было установлено, что задержанный находится в списке лиц, находящихся в межгосударственном розыске в рамках расследования уголовного дела, возбужденного правоохранительными органами Республики Узбекистана по ч. 4 ст. 159 УК РУ «Посягательство на Конституционный строй Республики Узбекистан», — цитирует «Рабочий путь» представителя ПУ ФСБ РФ по Смоленской области.

В настоящее время задержанный уже депортирован из России.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре УФСБ по Смоленской области сообщило о задержании в регионе уроженца Дагестана, члена террористической группировки, который, по данным следствия, был завербован СБУ и готовил покушение на одного из лидеров ДНР.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить