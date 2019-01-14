Экстремиста из Киргизии задержали смоленские пограничники

Смоленск, , 16:24 — REGNUM Иностранца, числящегося в розыске на территории Республики Узбекистан по обвинению в экстремизме, задержали смоленские пограничники. Сам подозреваемый — гражданин Киргизии, в Россию он пытался попасть на автомобиле через белорусско-российскую границу.

«В ходе проведения проверки было установлено, что задержанный находится в списке лиц, находящихся в межгосударственном розыске в рамках расследования уголовного дела, возбужденного правоохранительными органами Республики Узбекистана по ч. 4 ст. 159 УК РУ «Посягательство на Конституционный строй Республики Узбекистан», — цитирует «Рабочий путь» представителя ПУ ФСБ РФ по Смоленской области.

В настоящее время задержанный уже депортирован из России.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре УФСБ по Смоленской области сообщило о задержании в регионе уроженца Дагестана, члена террористической группировки, который, по данным следствия, был завербован СБУ и готовил покушение на одного из лидеров ДНР.