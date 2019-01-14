«Надо провести разбор полётов» — Медведев о взрыве в Шахтах

Москва, , 16:09 — REGNUM Трагедию в городе Шахты Ростовской области, которая унесла жизнь одного человека (ещё судьба четырёх человек до сих пор неизвестна), обсудил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев с вице-премьерами.

Глава правительства России выразил соболезнования семье погибшей и пожелал выздоровления пострадавшим. Руководство Донского региона и регионального управления МЧС доложило о ситуации.

«Безусловно, главный приоритет — выздоровление тех, кто пострадал, поэтому медицинская помощь там в полном объёме оказывается. Но нужно оценить и масштаб разрушений, и в случае необходимости, как я сказал губернатору, мы можем подключить федеральный ресурс», — указал Медведев.

По его словам, необходимо учесть, что это второе подобное тяжёлое происшествие за последнее время. В связи с этим стоит проанализировать общую ситуацию и нормативные документы по газоснабжению, включая документы в сфере надзора.

«Посмотреть на обязанности тех, кто отвечает за соответствующие услуги, на обязанности управляющих компаний в этой сфере, потому что они отвечают только за тот объём газа, за те услуги, которые осуществляются до поставки в дом, дальше их обязанности прекращаются. Надо оценить, каким образом здесь более грамотно перераспределить обязанности. Надо провести разбор полётов — не только в следственной части, но и в части соответствия современным подходам действующих нормативных актов в сфере газоснабжения и использования газа», — отметил премьер-министр РФ.

Вопросом займётся заместитель председателя правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко вместе с Министерством строительства РФ, МЧС России и рядом других надзорных ведомств.

ИА REGNUM напоминает, что взрыв бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты повредил четыре квартиры, в которых проживало 12 человек. Из-под завалов спасено семь жильцов. Из многоквартирного дома эвакуировано 160 человек. Временно они могут проживать в гостинице, для них подготовлено более 100 номеров.

Один человек погиб, судьба четырех по-прежнему неизвестна.

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