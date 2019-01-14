Из ООС выведут бригаду ВСУ, часть которой отказалась воевать — разведка ЛНР

Луганск, , 16:07 — REGNUM Украинское командование планирует вывести из зоны так называемой операции объединённых сил (ООС) в Донбассе всю 59-ю отдельную мотопехотную бригаду, чья рота ранее отказалась выходить на позиции, заявил 14 января официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко во время брифинга.

По данным разведки, вывод бригады начнётся 20 января. Параллельно в 54-ю бригаду прибыли представители высшего командования для проверки состояния дисциплины в вооружённых формированиях Украины.

Напомним, 13 января командир второй роты третьего батальона 59-й мотопехотной бригады ВСУ заявил командованию, что рота в полном составе отказывается выходить на закреплённые за ней позиции, поскольку не хочет участвовать в боевых действиях.

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