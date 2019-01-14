Болельщик «Зенита» погиб в массовой драке с таксистами в Петербурге — СМИ

Санкт-Петербург, , 15:57 — REGNUM Молодой мужчина, относившийся к числу болельщиков футбольного клуба «Зенит», погиб в массовой драке с приезжими из Азии в центре Санкт-Петербурга. Трагический инцидент произошел на Садовой улице еще в ночь с 5 на 6 января, но известно о нем стало лишь сегодня.

Как сообщают «Невские Новости», 32-летний Никита П. и трое его друзей повздорили с частным таксистом из Таджикистана. Мигрант по телефону вызвал приятелей, которые в течение десяти минут приехали к месту конфликта на нескольких автомобилях.

«После чего на улице между компанией погибшего и извозчиками завязалась массовая драка, всего в потасовке участвовало около 10 человек. В результате драки Никита П. упал на асфальт и перестал подавать признаки жизни», — отмечает издание.

По предварительным данным, причиной смерти мужчины стала травма головы и кровоизлияние в мозг.

Органами СКР возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть».

Расследование осложняется тем, что большинство участников драки сразу же скрылись с места происшествия. Однако личности этих граждан устанавливаются.

Как отмечает ИА REGNUM, семь лет назад большой общественный резонанс имело дело об убийстве гражданами Узбекистана болельщика ФК «Зенит», 22-летнего Романа Ловчикова. Его забили металлической арматурой у входной двери в парадной дома 11 по улице Народной, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, 18 октября 2011 года. Знакомому болельщика был причинен тяжкий вред здоровью.

За это преступление на различные сроки были осуждены трое граждан Узбекистана, выполнявших в доме ремонтные работы.