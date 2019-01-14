На железных дорогах Урала в 2018 году погибли более 100 человек

Екатеринбург, , 16:11 — REGNUM В 2018 году на объектах железнодорожного транспорта Уральского федерального округа травмировано 164 человека, в том числе 14 несовершеннолетних. Погибли 105 человек, в том числе восемь детей, сообщил на пресс-конференции 14 января руководитель Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации генерал-лейтенант юстиции Пётр Решетников.

Наиболее травмоопасными участками являются перегоны Свердловской железной дороги: «Камышлов — Кокшаровский», «Бахаревка — Пермь-2», «УАЗ — Каменск-Уральский», «Каменск-Уральский — Кунавино». На Южно-Уральской железной дороге наиболее опасными являются станция Макушино и перегон «Катайск — Долматово».

В 2018 году в производстве Уральского следственного управления на транспорте СКР находилось 1230 уголовных дел, из них расследовано 973 преступления. Из числа расследованных 40% — это преступления коррупционной направленности.

В результате происшествий на воздушном транспорте в 2018 году погибли пять человек, на водном — два человека.