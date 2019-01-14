Злосчастные котлеты: как избежать смертельно опасного заболевания

Москва, , 15:32 — REGNUM Листерия, поражающая центральную нервную систему, действительно является возбудителем крайне опасного заболевания. И налицо следствие несоблюдения отдельным производителем соответствующих санитарно-гигиенических норм, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

«С другой стороны, от попадания на стол российских граждан некачественной продукции никто не застрахован. И многое в конечном итоге зависит от проведения самих потребителей. Каким бы надежным ни выглядел производитель и поставщик продукции, не стоит забывать об элементарных правилах безопасности, включающих обязательную термическую обработку продукции», — полагает эксперт.

Та же листерия, обнаруженная в злосчастных котлетах, не выдерживает высоких температур, и если не есть этот продукт сырым, а как следует его прожарить, риски заболеть будут сведены к минимуму.

«Истина, к которой российских граждан приучают еще со времен детского сада: «мыть руки перед едой, не есть немытых фруктов и овощей, а также сырых продуктов». Никто пока этих элементарных правил не отменял», — отметил Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае производитель продуктов питания из рыбы грубо нарушил технический регламент «О безопасности пищевой продукции». Микробиологическое исследование показало, что в полуфабрикате содержится опасная бактерия — листерия.

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