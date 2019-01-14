Понедельник, 14 Января 2019 года
15:41:49 МСК

Злосчастные котлеты: как избежать смертельно опасного заболевания

Происшествия

Не стоит забывать об элементарных правилах личной гигиены

Злосчастные котлеты: как избежать смертельно опасного заболевания
Листерия

Москва, 14 января 2019, 15:32 — REGNUM  Листерия, поражающая центральную нервную систему, действительно является возбудителем крайне опасного заболевания. И налицо следствие несоблюдения отдельным производителем соответствующих санитарно-гигиенических норм, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

«С другой стороны, от попадания на стол российских граждан некачественной продукции никто не застрахован. И многое в конечном итоге зависит от проведения самих потребителей. Каким бы надежным ни выглядел производитель и поставщик продукции, не стоит забывать об элементарных правилах безопасности, включающих обязательную термическую обработку продукции», — полагает эксперт.

Та же листерия, обнаруженная в злосчастных котлетах, не выдерживает высоких температур, и если не есть этот продукт сырым, а как следует его прожарить, риски заболеть будут сведены к минимуму.

«Истина, к которой российских граждан приучают еще со времен детского сада: «мыть руки перед едой, не есть немытых фруктов и овощей, а также сырых продуктов». Никто пока этих элементарных правил не отменял», — отметил Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае производитель продуктов питания из рыбы грубо нарушил технический регламент «О безопасности пищевой продукции». Микробиологическое исследование показало, что в полуфабрикате содержится опасная бактерия — листерия.

Читайте также: Котлеты из кижуча с опасными бактериями выявили в Приморье

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кризис качества продуктов питания
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить