Депутат Ставропольской думы попался на картельном сговоре на 400 млн рублей

Ставрополь, , 15:32 — REGNUM Депутат думы Ставропольского края, генеральный директор ООО «Кавказстройинвест» Алексей Назаренко стал фигурантом уголовного дела об ограничении конкуренции (п. «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ). Уголовное дело в отношении депутата и его знакомой, гендиректора ООО «Инженер», возбуждено Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю, сообщила 14 января пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2017 году депутат вступил в картельный сговор со своей знакомой, также гендиректором частной фирмы, при участии в торгах на госконтракт по строительству трех объектов — физкультурно-оздоровительного комплекса, легкоатлетического манежа в Ставрополе и спортивного комплекса в Новоалександровске.

Следствие считает, что подозреваемые «до начала торгов совершили действия по сознательному согласованному объединению хозяйствующих субъектов — конкурентов ООО «Инженер» и ООО «Кавказстройинвест». После этого подозреваемые подавали заявки на участие в закупках, не указывая ценовые предложения, в связи с чем аукционы признавались несостоявшимися, и контракты заключались с первым участником, подавшим заявку — с ООО «Инженер».

Общую сумму дохода, который был получен от этих действий, следователи оценивают в 399 млн рублей.

В соответствии с данными, размещенными на сайте Ставропольской краевой думы, Алексей Назаренко избран по одномандатному избирательному округу №2. Является членом фракции «Единая Россия». Добавим, что в соответствии с декларацией о доходах и имуществе Назаренко за 2017 год, его официальный доход составлял 854 тыс. 862,46 рублей, 729 тыс. 114,04 рублей составил доход его супруги. В собственности депутата находятся три нежилых помещения, в пользовании — квартира в 176 кв.м.