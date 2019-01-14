Выбросили умирать на мороз: в Оренбуржье на дороге нашли тело младенца

село Нижние Кузлы, Оренбургская область, , 15:23 — REGNUM В селе Нижние Кузлы Пономарёвского района Оренбургской области совершено преступление против младенца. По факту убийства новорождённого мальчика возбуждено уголовное дело, сообщили 14 января корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Ребёнка обнаружили жители села 10 января. Тело младенца лежало на дороге возле жилого дома на улице Центральной.

По предварительным данным, новорождённый скончался от переохлаждения. Сейчас в рамках расследования уголовного дела следователи выясняют личность матери мальчика.

Стоит отметить, что в 2018 году резонанс вызвал случай, когда женщина родила живого, но нежеланного мальчика. Тело собственного ребёнка жительница Орска выбросила на помойку.

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