Взрыв в ростовском городе Шахты: на месте ЧП работают альпинисты

Шахты, Ростовская область, , 15:20 — REGNUM Донские спасатели на месте взрыва в Шахтах установили два крана и два подъемника, а также более 60 опорных стоек. Чтобы не допустить дальнейшего обрушения здания, были укреплены несущие конструкции и межэтажные перекрытия лестничных маршей. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, передаёт ИА REGNUM.

В настоящее время к ликвидации последствий взрыва в многоквартирном доме привлечено 422 человека и 74 единицы техники. На месте ЧП находятся около 20 альпинистов областной службы спасения. В ближайшее время им на помощь прибудет бригада коллег из Сочи.

ИА REGNUM напоминает, что взрыв бытового газа повредил четыре квартиры, в которых проживало 12 человек.

Из-под завалов спасено семь человек. Один человек погиб, судьба четырех по-прежнему неизвестна.

Число эвакуированных жильцов увеличилось до 160 человек. Временно они находятся в расположенной неподалёку школе. Для них уже подготовлены номера в одной из городских гостиниц.

По последним данным, организована работа по подготовке пакета документов, необходимых для получения материальной помощи пострадавшими. Ранее донской губернатор распорядился о выделении 1 млн рублей семьей погибшей женщины, а также пострадавшим — в зависимости от степени тяжести травм.

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