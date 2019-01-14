Альпинисты МЧС помогут разбирать завалы после взрыва газа в Шахтах

Шахты, Ростовская область, , 15:11 — REGNUM К разбору завалов, образовавшихся в результате взрыва газа в жилом доме в Шахтах Ростовской области привлечены спасатели-альпинисты. Об этом сообщает 14 января пресс-служба областного ГУ МЧС России.

«Для работ на высоте привлечены два крана и альпинисты МЧС России», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что всего из пострадавшего многоквартирного дома эвакуировано 140 человек, из которых 43 человека спасены из пострадавшего подъезда. Всего из-под завалов извлечены семеро человек, один житель дома погиб, судьба четверых жильцов остается невыясненной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в городе Шахты Ростовской области, попавшего 14 января в хронику происшествий из-за взрыва бытового газа в многоквартирном доме, введён режим ЧС.

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