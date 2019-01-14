Эвакуация в школах и торговых центрах: как в Югре «резвятся» юные лжеминёры

Нижневартовск, Югра, , 15:14 — REGNUM По Югре с 10 по 14 января прокатилась волна лжеминирований. Экстренно были эвакуированы учащиеся школ Нижневартовска, в Сургуте — посетители двух торговых центров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По информации антитеррористического комитета Нижневартовска, в связи с анонимным сообщением о минировании образовательных объектов города, поступившем 14 января 2019 года в 11:42 по местному времени (09:42 мск), сотрудниками полиции были незамедлительно эвакуированы учащиеся всех школ.

«Для обследования школ города были привлечены кинологи, спасатели и взрывотехники. Информация об угрозе взрыва не подтвердилась — звонок оказался ложным. Личность звонившего установлена — им оказался несовершеннолетний житель города. Сейчас с ним и его родителями работают сотрудники правоохранительных органов», — говорится в официальном сообщении пресс-службы горадминистрации Нижневартовска.

В УМВД по ХМАО уточнили, что лжеминёром является 12-летняя девочка. По окончании проверки обстановки в семье, личности ребёнка и мотивов «минирования», школьница будет поставлена на учёт в органы профилактики противоправных действий.

Ранее, 10 января, в торговый центр Сургута «Аура» была подброшена записка о наличии там взрывного устройства. 11 января такую же записку нашли в торговом центре «Богатырь» того же города. Посетители торговых точек сразу же были эвакуированы. На месте возможного взрыва работали полицейские и кинологи, но ничего не обнаружили. По сообщению источников «СургутинформТВ» сегодня, 14 января, стало известно, что автор записок — местный школьник.

Отметим, что в 2018 году в России ужесточили ответственность за ложные звонки о готовящихся взрывах. Штраф за лжеминирование увеличился с 200 до 700 тысяч рублей, а срок лишения свободы — с трех до пяти лет. В вышеуказанных случаях платить за юных лжеминёров придётся родителям.

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