Томичка скончалась после операции в частной клинике: возбуждено дело

Томск, , 15:05 — REGNUM В Томске по факту смерти девушки после оказания ей медицинской помощи в частной клинике возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 января в следственном управлении СКР по Томской области.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

По предварительным данным ведомства, томичка в декабре 2018 года обратилась в одну из частных клиник города, где ей под местным наркозом сделали операцию. После этого самочувствие пациентки резко ухудшилось. Девушку госпитализировали в ФГБУ ВО «СибГМУ», но, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, она скончалась.

Назначена судебная медицинская экспертиза, по итогам которой будет установлена причинно-следственная связь между действиями врачей и смертью девушки, резюмировали в СУ СКР по Томской области.

Напомним, 10 января в областном СУ СКР сообщили о начале проверки информации о том, что молодая томичка скончалась после оказания ей медпомощи в одной из частных клиник Томска. Что за манипуляции выполнялись в клинике, не уточняется. Однако, по данным местных массмедиа, томичка обратилась в частную клинику для операции по удалению варикоза на ноге.