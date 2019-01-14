Понедельник, 14 Января 2019 года
15:15:08 МСК

Полиция задержала телефонного хулигана, «минировавшего» аэропорты Москвы

Происшествия

Проведенная в зданиях аэропортов проверка не привела к обнаружению взрывоопасных предметов

Полиция задержала телефонного хулигана, «минировавшего» аэропорты Москвы
Victor
Задержание

Москва, 14 января 2019, 14:59 — REGNUM  Правоохранители провели операцию по задержанию телефонного «террориста», сообщившего ранее о минировании московских аэровокзалов. Об этом со ссылкой на пресс-службу УМВД на транспорте по Центральному федеральному округу (ЦФО) сообщает 14 января РИА Новости.

В настоящее время с задержанным «лжетеррористом» работают стражи порядка, проводится проверка обстоятельств произошедшего. Полицейские уведомили, что проведенная в зданиях аэропортов проверка не привела к обнаружению взрывоопасных предметов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января представители московский аэропортов «Домодедово» и «Внуково» подтвердили факт получения анонимных звонков о минировании.

Читайте также: В «Домодедово» и «Внуково» подтвердили сообщения о минировании

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Телефонный терроризм
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить