Сирийские курды освободили от боевиков ИГ* город на границе с Ираком

Дамаск, , 14:30 — REGNUM Отряды народной самообороны, состоящие преимущественно из сирийских курдов, освободили от боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сирийский город Шиифа, сообщает 14 января Anadolu Ajansi.

Помощь в операции курдам оказывала авиация Соединенных Штатов. В данном регионе под контролем террористов остаются еще два города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года, когда акции протеста переросли в военное сопротивление правительству. В конфликт сразу же вмешались террористические группировки, сломить сопротивление которых удалось лишь благодаря помощи со стороны ВКС РФ и военным Ирана. Тем не менее, конфликт по-прежнему не исчерпан.