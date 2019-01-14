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Сирийские курды освободили от боевиков ИГ* город на границе с Ираком

Происшествия

ИГ* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Сирийские курды освободили от боевиков ИГ* город на границе с Ираком
Иван Шилов © ИА REGNUM
Курдские боевики

Дамаск, 14 января 2019, 14:30 — REGNUM  Отряды народной самообороны, состоящие преимущественно из сирийских курдов, освободили от боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сирийский город Шиифа, сообщает 14 января Anadolu Ajansi.

Помощь в операции курдам оказывала авиация Соединенных Штатов. В данном регионе под контролем террористов остаются еще два города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года, когда акции протеста переросли в военное сопротивление правительству. В конфликт сразу же вмешались террористические группировки, сломить сопротивление которых удалось лишь благодаря помощи со стороны ВКС РФ и военным Ирана. Тем не менее, конфликт по-прежнему не исчерпан.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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