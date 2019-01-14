Скончался известный физик Михаил Городецкий

Москва, , 14:22 — REGNUM Известный российский физик, профессор МГУ Михаил Леонидович Городецкий скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщили 14 января в пресс-службе МГУ имени М.В. Ломоносова.

Отмечается, что лауреат многих международных научных премий входил в состав научной группы советского и российского физика-теоретика Владимира Брагинского, который занимался гравитационно-волновыми исследованиями.

«Был одним из соавторов публикации, в которой учёные коллаборации LIGO впервые объявили о регистрации гравитационных волн», — говорится в сообщении.

Кроме того, в учебном заведении отметили, что покойный был одним из самых цитируемых российских учёных.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября стало известно, что на 97-м году жизни скончался один из создателей современного цифрового телевидения, советский и российский учёный Марк Кривошеев.

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