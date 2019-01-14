У берегов Индонезии произошло землетрясение

Джакарта, , 14:24 — REGNUM Землетрясение магнитудой 3,5 по шкале Рихтера произошло в индонезийской провинции Лампунг, расположенной на юге острова Суматра, сообщает Antaranews.

Агентство по метеорологии, климатологии и геофизике Индонезии сообщило, что в понедельник днем, 14 января, в 15:24 по местному времени случилось землетрясение в 3,5 балла на юго-востоке округа Песисир Барат.

Известно, что землетрясение произошло в 26 км от индонезийского побережья, на глубине 80 км.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года у побережья провинции Лампунг произошло землетрясение магнитудой 4,2 по шкале Рихтера из-за сдвига тектонических плит. Затем в том же районе в октябре 2018 года произошло землетрясение в 4,4 балла.

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