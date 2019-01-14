В аэропорту Тюмени у самолёта «ЮТэйр» задымился двигатель

Тюмень, , 14:09 — REGNUM По факту задымления правого двигателя пассажирского самолета АТР-72 в аэропорту города Тюмени организована доследственная проверка. Жертв и пострадавших нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Уральском следственном управлении на транспорте СК России.

По предварительным данным, 14 января 2019 года примерно в 6:50 по местному времени (4:50 мск) в аэропорту Тюмени при запуске двигателей произошло задымление правого двигателя пассажирского самолета АТР-72, выполнявший рейс по маршруту Тюмень — Ханты-Мансийск. На борту воздушного судна находилось 46 пассажиров.

По данному факту организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

По сообщению портала 72.ru пассажиры заметили пылающий огонь, когда воздушное судно компании «ЮТэйр» готовилось к взлету. Рейс был задержан на полтора часа.