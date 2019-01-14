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В Киеве полиция задержала «активистов», штурмовавших здание медуниверситета

Происшествия

Министр уверена, что штурм не последний

Киев, 14 января 2019, 13:56 — REGNUM  Полиция Киева пресекла попытку штурма национального медицинского университета имени Богомольца, заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины, американка Ульяна Супрун 14 января на своей странице в социальной сети Twitter.

Чиновник опубликовала видео, на котором запечатлена драка в стенах ВУЗа.

По словам Супрун, атаку организовала бывшая ректор университета Екатерина Амосова.

«Полиция вывела из университета людей, которые пытались прорваться в здание силой. Сейчас они предоставляют объяснения правоохранителям. Но на этом Екатерина Амосова останавливаться не собирается. Нам известно, что планируется еще одна попытка штурма — уже с участием представителей суда», — рассказала Супрун.

Напомним, в феврале 2018 года Амосова была отстранена от руководства университетом решением Минздрава, однако в декабре 2018 года она добилась восстановления в должности через суд.

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