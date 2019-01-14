В польском Ополе у трёх граждан Украины заподозрили корь

Ополе, Польша, , 13:32 — REGNUM В инфекционное отделение Воеводской больницы города Ополе попали три гражданина Украины с подозрением на корь, сообщило 12 января Польское радио.

По данным врачей, в регионе впервые зафиксировано сразу несколько случаев кори одновременно. В прошлом году подобные случаи были одиночными.

Напомним, с начала 2019 года на Украине корью заболели более 2 тыс. человек. Всего в 2018 году на Украине заболело корью более 50 тыс человек.

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В Польше за весь 2018 год зафиксировали 339 случаев кори, что более чем в пять раз больше, чем годом ранее. Эксперты связывают рост заболеваемости корью в Польше с украинскими трудовыми мигрантами.

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