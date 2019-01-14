В Киргизии осудили военных, кравших оружие со склада погранслужбы

Бишкек, , 13:25 — REGNUM Первомайский районный суд города Бишкек признал виновными в хищении и продаже оружия и боеприпасов со складов пограничной службы Киргизии 14 человек, среди которых оказались военнослужащие, сотрудники милиции и гражданские лица. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Верховном суде.

Прапорщика Рустама Мамбетова суд приговорил к 17 годам тюрьмы и конфискации имущества, военнослужащий Жолдошбек Акуев — к 13 годам, бывший начальник склада Эруслан Асаналиев — к 12 годам.

Остальные фигуранты уголовного дела приговорены к лишению свободы на срок от 5 до 9 лет, в том числе шестеро из них — условно.

Помимо этого стало известно о том, что судебный орган удовлетворил гражданский иск Военной прокуратуры Киргизии о взыскании с подсудимых 4 млн 552 тысяч сомов (4 млн 376 тысяч рублей) ущерба, нанесенного государству в результате их преступлений.

ИА REGNUM напоминает, что в конце октября 2016 года правоохранительные органы арестовали группу бывших и действующих военнослужащих, сотрудников милиции и гражданских лиц, похищавших со складов пограничной службы Киргизии автоматы Калашникова, пистолеты Макарова, а также патроны к ним, и продававших это оружие и боеприпасы преступным группировкам.

Отметим, что среди задержанных коррумпированных силовиков оказались водитель Марата Кенжисариева, занимавшего на тот момент пост министра обороны Киргизии, и начальник 10-го отдела главного управления МВД.