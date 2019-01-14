Взрыв в Шахтах: пострадавшего ребёнка доставили в Ростов-на-Дону

Шахты, Ростовская область, , 13:23 — REGNUM В больницу города Шахты доставлен мужчина, пострадавший при взрыве бытового газа. Переводить его в другое лечебное учреждение необходимости нет. Его годовалую дочь доставили на лечение в Ростов-на-Дону. Рядом с ребёнком находится бабушка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 14 января.

Жена пострадавшего и мать девочки погибла при взрыве. Спасатели извлекли её тело из-под обломков.

Напомним, что жильцов многоквартирного дома, пострадавшего от взрыва бытового газа, разместят в гостинице города Шахты. Для них подготовлено около 115 номеров. Параллельно ведётся подбор жилья для тех, чьи квартиры непригодны для дальнейшей эксплуатации.

В результате взрыва были частично разрушены восьмой и девятый этажи девятиэтажного жилого дома. Четыре квартиры пострадали.

В городе действует режим ЧС и работает оперативный штаб.

Ранее президент России Владимир Путин поручил региональным властям оказать пострадавшим необходимую помощь. Премьер-министр РФДмитрий Медведевпоручил в случае необходимости оказать шахтинцам финансовую поддержку по линии федерального правительства.

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