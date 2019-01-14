Последние данные: жертвами крушения самолёта в Тегеране стали 15

Тегеран, , 13:13 — REGNUM В Иране, где потерпел крушение грузовой самолёт иранской армии, возросло число жертв катастрофы. По последним данным, в результате погибли 15 человек, сообщает 14 января агентство ILNA со ссылкой на руководителя судебно-медицинской организации.

https://twitter.com/ilnanews/status/1084743296910544896

Известно, что среди погибших — одна женщина и 14 мужчин. Всего на борту самолёта находилось 16 человек. Тела доставлены в больницу для проведения судебно-медицинской экспертизы.

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На месте крушения Boeing 707 под Тегераном найден один выживший

Чёрный ящик на месте ЧП уже найден.

https://twitter.com/PressTV/status/1084741018459594752

Как сообщало ИА REGNUM, грузовой Boeing 707 перевозил мясо из столицы Киргизии Бишкека. 14 января самолёт должен был приземлиться в аэропорту «Пайам» города Кереджа, однако пилоты перепутали аэропорты и начали снижение у воздушной гавани «Фатх». В результате воздушное судно выехало за пределы взлётно-посадочной полосы, врезалось в ограничительную стену и загорелось.

Выжить удалось только одному человеку. Это бортинженер. Он доставлен в больницу.

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