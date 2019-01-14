Прорыв теплотрассы на северо-западе Петербурга «выглядит как пожар»

Санкт-Петербург, , 13:09 — REGNUM Очередной прорыв теплотрассы произошел днем 14 января в Санкт-Петербурге. На этот раз дефект зафиксирован в Приморском районе города, на Шуваловском проспекте, 61. О нем в соцсетях сообщили горожане, приложив видеозапись. На ней видны мощные клубы пара и струи горячей воды, поднимающиеся вверх.

«Кипяток вырвался наружу на Шуваловском проспекте, между Планерной и Авиаконструкторов», — написал автор поста.

«Страшно»; «Хана машинам припаркованным»; «Выглядит как будто пожар»; «Еще и в окна бьет? Не повезло кому-то» — откликнулись пользователи.

В пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», которому принадлежит аварийная труба, корреспонденту ИА REGNUM сказали, что ремонтно-аварийная бригада предприятия уже выехала на место дефекта и приступит к локализации дефекта, а затем — к ремонтным работам.

Дефект случился на трубе диаметром 600 мм, нормативный срок для ее ремонта составляет 20 часов, но специалисты постараются справиться раньше.

«Постараемся перевести потребителей на резервную схему», — добавили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».

Данных о пострадавших не поступало.

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Напомним, в последние дни в Петербурге произошло сразу несколько аварий на теплотрассах. Наиболее крупная — на трубопроводе «Пороховской» в Невском районе, который принадлежит АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Ее смогли устранить за сутки.

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