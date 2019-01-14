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Жильцов пострадавшего в Шахтах дома разместят в гостинице – губернатор

Происшествия

Подготовлено около 115 гостиничных номеров

Жильцов пострадавшего в Шахтах дома разместят в гостинице – губернатор
Иллюстрация: Donland.ru
Последствия взрыва

Шахты, Ростовская область, 14 января 2019, 12:50 — REGNUM  Жильцов многоквартирного дома, пострадавшего от взрыва бытового газа утром 14 января, разместят в гостинице города Шахты. Для них подготовлено около 115 номеров. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, находящийся на месте происшествия.

В настоящее время жильцы дома, которых оперативно эвакуировали, размещены в ближайшей школе, где для них организовано горячее питание, работают специалисты.

Также сообщается о том, что параллельно ведётся подбор жилья для тех, чьи квартиры непригодны для дальнейшей эксплуатации.

ИА REGNUM сообщало, что в результате взрыва частично разрушены восьмой и девятый этажи девятиэтажного жилого дома. Взрывной волной полностью или частично разрушены четыре квартиры, в которых проживало 12 человек.

Один человек погиб, двое — пострадали. Семь человек спасатели извлекли из-под завалов.

В городе объявлен режим ЧС.

Читайте ранее в этом сюжете: Спасателям нужно не менее суток для ликвидации последствий взрыва в Шахтах

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Взрыв бытового газа в ростовском городе Шахты
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