В Одесской области националисты захватили храм УПЦ

Пужайково , Украина, , 12:57 — REGNUM В селе Пужайково Балтского района Одесской области представители одной из украинских националистических партий захватили местный храм и «передали» его раскольникам, сообщило 13 января одесское издание «Таймер».

О «переходе» храма заявил бывший председатель Балтского районного совета Виктор Сорока. Он утверждает, что якобы собрал 300 подписей в пользу перехода религиозной общины к раскольникам.

Местный священник отказался предавать УПЦ. В ближайшее время на его место намерены прислать представителя неканонической «украинской» церкви.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аналогичный случай произошёл 13 января в селе Красноволя Волынской области. Местные сторонники раскольников отобрали у священника ключи от храма и поменяли замки.

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