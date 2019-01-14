На месте крушения Boeing 707 под Тегераном найден один выживший

Тегеран, , 12:42 — REGNUM В пригороде столице Ирана, где потерпел крушение грузовой самолёт Boeing 707, продолжается спасательная операция. В настоящее время найдены тела семи человек. Одному удалось выжить. Это член экипажа воздушного судна, сообщает агентство ILNA.

https://twitter.com/ilnanews/status/1084743296910544896

Пострадавший бортинженер доставлен в больницу. В каком он находится состоянии, не сообщается. Судьба остальных восьми человек пока остаётся неизвестной.

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По уточнённым данным, на борту самолёта, принадлежащего армии Ирана, находились на десять, как сообщалось ранее, а 16 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, борт перевозил мясо из столицы Киргизии Бишкека. Самолёт должен был приземлиться в аэропорту «Пайам» города Кереджа, однако пилоты перепутали аэропорты и начали снижение у воздушной гавани «Фатх». В результате воздушное судно выехало за пределы взлётно-посадочной полосы, врезалось в ограничительную стену и загорелось.

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