В Китае разгневанная пассажирка ошпарила руки водителя автобуса кипятком

Чанша, Китай, , 12:41 — REGNUM На днях в Китае была задержана пассажирка автобуса за то, что вылила ушат горячей воды на руки водителя автобуса после того, как она пропустила свою остановку в городе Шаоян провинции Хунань, сообщает 14 января газета China Daily.

Тридцатилетний пассажирка по фамилии Чжан забыла выйти на своей остановке. Опомнившись уже после того, как автобус отчалил от остановки, она услышала отказ водителя открыть дверь до тех пор, пока автобус находится в движении.

Совершенно логичный ответ водителя не строил пассажирку, и она опустошила термос с кипятком прямо на руки водителя. Это привело к тому, что автобус съехал с дороги на встречную полосу, а затем в кусты. Один пассажир в результате жесткой остановки повредил глаз. Как сообщили в полиции, пассажирка задержана по обвинению в нарушении общественной безопасности.

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Отметим, что подобное неадекватное поведение пассажиров китайских автобусов — не редкость и всерьез беспокоит власти Поднебесной. Один из самых диких случаев произошел 28 октября 2018 года. Когда в схожей ситуации пассажирка вцепилась в рулевое колеса и опрокинула автобус с моста. Все находившиеся на борту люди погибли.

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