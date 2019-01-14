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Спасателям нужно не менее суток для ликвидации последствий взрыва в Шахтах

Происшествия

Работы на объекте будут идти круглосуточно

Шахты, Ростовская область, 14 января 2019, 12:41 — REGNUM  Не менее суток понадобиться донским спасателям, чтобы ликвидировать последствия взрыва бытового газа в многоэтажном доме. Работы будут вестись круглосуточно. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Специалисты также пытаются в ближайшее время наладить энерго-, газо ‑ и теплоснабжение пострадавшего дома.

Напомним, ЧП произошло утром 14 января в городе Шахты на улице Хабарова, 16. Губернатор Василий Голубев поручил организовать работы на пострадавшем доме круглосуточно.

ИА REGNUM сообщало, что по уточнённым сведениям взрыв бытового газа затронул четыре квартиры, в которых проживало 12 человек. В результате ЧП погибла женщина, ещё двое пострадали. Под завали могут ещё находиться люди.

Эвакуированные жители дома — 140 человек — пока размещены в школе № 23.

Ранее президент России Владимир Путин поручил региональным властям оказать всестороннюю помощь пострадавшим.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент РФ поручил оказать помощь пострадавшим при взрыве в Шахтах

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Взрыв бытового газа в ростовском городе Шахты
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