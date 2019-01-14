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В секторе Газа убит подросток — СМИ

Происшествия

Огонь открыла израильская сторона

Тель-Авив, Израиль, 14 января 2019, 12:35 — REGNUM  Министерство здравоохранения Палестины заявило о гибели подростка во время акций протеста на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 14 января Anadolu Ajansı.

По данным ведомства, 14-летний подросток скончался от ран, полученных в результате действий правоохранительных служб Израиля.

Напомним, начиная с марта 2018 года в секторе Газа проходят массовые акции протеста, в ходе которых погибли свыше 250 палестинцев. Тысячи людей получили ранения различной степени тяжести.

Причиной недовольства местного населения является агрессивная политика государства Израиль, а также перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

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